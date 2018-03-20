العاهل الاردني يهنىء بوتين مؤكدا الحرص على توطيد العلاقات مع روسيا

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:52 20/03/2018 حدث بتاريخ: 13:53 20/03/2018

هنأ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اعادة انتخابه لولاية رابعة مؤكدا حرص بلاده على "توطيد علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية" مع روسيا.

وافاد بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان الملك عبد الله هنأ الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وأكد الملك خلال الاتصال "الحرص على توطيد علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن وروسيا، والبناء عليها في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

واعيد انتخاب الروسي فلاديمير بوتين بحصوله على 76,66 بالمئة من الاصوات في الاقتراع الذي جرى الاحد ليبدأ ولاية رابعة لست سنوات.