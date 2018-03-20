المرصد السوري: تنظيم داعش يحقق مكاسب على الأرض في دمشق

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:10 20/03/2018 حدث بتاريخ: 13:15 20/03/2018

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على منطقة صغيرة في دمشق حققوا بعض المكاسب على الأرض بعد طرد وحدات الجيش السوري التي تحركت صوب منطقة مجاورة غادرها مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي.

وأضاف أن التنظيم المتشدد قتل خلال اشتباكات استمرت 24 ساعة 36 جنديا سوريا. ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش السوري.

ويقع حي القدم في الضواحي الجنوبية للعاصمة السورية ولا يشمله الهجوم الذي يشنه الجيش منذ شهر على المعارضة في الغوطة الشرقية.

والحي قريب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي شهد قتالا شرسا في بداية الصراع السوري الذي دخل عامه الثامن.

كان مقاتلو المعارضة الذين سيطروا لسنوات على جزء من الحي قد غادروه الأسبوع الماضي وانتقلوا إلى مناطق تابعة للمعارضة في شمال سوريا بموجب اتفاق إجلاء عقدوه مع الحكومة مما سمح للجيش بالدخول.

لكن التنظيم المتشدد شن هجوما لانتزاع السيطرة على المنطقة التي غادرها مقاتلو المعارضة. ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على جزء آخر من حي القدم وخاض اشتباكات متفرقة مع مقاتلي المعارضة هناك.

وخسر التنظيم كل الأراضي التي تحت سيطرته في سوريا تقريبا بعد هجومين شنهما العام الماضي الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران من ناحية وتحالف فصائل كردية وعربية تدعمه الولايات المتحدة من ناحية أخرى.

ولا يسيطر المتشددون الآن إلا على الجيب الصغير في القدم وأراض متفرقة في جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل ومنطقتين صحراويتين صغيرتين على جانبي نهر الفرات قرب الحدود مع العراق.