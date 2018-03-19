الحكومة السورية تطالب القوات التركية بالانسحاب من عفرين

قوات تركية وعناصر من الجيش السوري الحر في عفرين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:37 19/03/2018 حدث بتاريخ: 20:38 19/03/2018

طالبت الحكومة السورية القوات التركية يوم الاثنين بالانسحاب من منطقة عفرين بعد أن انتزعت القوات التركية السيطرة على المدينة الرئيسية في المنطقة من المقاتلين الأكراد السوريين.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ”إعلان رئيس النظام التركي سيطرة قواته الغازية على مدينة عفرين السورية عمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي“.

وأضافت ”سوريا تدين الاحتلال التركي لعفرين وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها“.