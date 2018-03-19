عمر البشير في زيارة رسمية إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

الرئيس السوداني عمر البشير

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:10 19/03/2018 حدث بتاريخ: 19:16 19/03/2018

يعقد الرئيس السوداني عمر البشير قمة مصرية-سودانية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان في استقباله في مطار القاهرة الاثنين. ويأتي هذا اللقاء بعد نحو أسبوعين من عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب خلافات.

أفاد التلفزيون المصري أن الرئيس السوداني عمر البشير وصل الاثنين إلى القاهرة حيث كان في استقباله بالمطار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأشار التلفزيون أنه سيتم عقد قمة مصرية - سودانية بقصر الاتحادية.

ويذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أسبوعين من عودة سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم إلى مصر بعد أن كان تم استدعاؤه إلى الخرطوم بسبب خلافات بين البلدين.

وتضمن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي الأحد أن الزيارة تندرج "في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات".

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وتوترت العلاقات بين البلدين مطلع العام الجاري بسبب ملف سد النهضة الإثيوبي. وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء هذا السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو تسعين بالمئة من احتياجات مصر المائية.

وتصاعد التوتر بين أطراف أزمة سد النهضة خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد إعلان وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

وأعلنت مصر في شباط/فبراير تأجيل جولة جديدة للاجتماع الثلاثي مع السودان وإثيوبيا كان من المقرر انعقاده في الخرطوم بشأن سد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا بعد استقالة رئيس وزرائها.

ومن المتوقع أن تعقد هذه الجولة المؤجلة في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل المقبل بحسب السفير السوداني.