تونس: مشتبه به "يفجر نفسه" أثناء مطاردته من قبل الأمن في بن قردان

قوات خاصة تونسية تقوم بدورية في بلدة بن قردان على الحدود مع ليبيا 8 مارس 2016

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:41 19/03/2018 حدث بتاريخ: 18:49 19/03/2018

قالت وزارة الداخلية التونسية الاثنين أن مشتبها به فجر نفسه الاثنين حين كانت قوات الأمن تطارده رفقة مشتبه به آخر، في منطقة بن قردان الواقعة جنوب البلاد

فجر مشتبه به نفسه الاثنين إثر مطاردته من قوات الأمن التونسية في منطقة بن قردان بجنوب البلاد كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريح لقناة نسمة الخاصة إن قوات الأمن "طاردت مشتبهين إثنين في منطقة بن قردان، وفجر أحدهما نفسه بدون أن يحدث إصابات في صفوف الأمنيين"، مضيفا "وصلتنا معلومات حول تحركات مشتبهين إثنين في منطقة المقرون قرب المحمية الطبيعية التُوي التابعة لبن قردان" قرب الحدود مع ليبيا.

وأشار الناطق الرسمي باسم الداخلية "حين توجهت وحدات الحرس الوطني صوبهما وعندما بدأنا نتعامل معهما، فجر أحدهما نفسه دون أن يصيب قوات الأمن، أما الثاني فلا تزال قوات الأمن تتعامل معه وهو يحمل كلاشنيكوف ويطلق النار".

ويذكر أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف قوات الأمن حتى الآن وفقا لنفس المصدر. ويأتي ذلك فيما أحيت تونس ذكرى أحداث بن قردان التي وقعت قبل سنتين حين هاجم جهاديون مقرات أمنية فجرا.

وشهد الوضع الأمني في تونس تحسنا ملحوظا وفقا للسلطات التي تدعو دائما رغم ذلك للتيقظ.