مقتل 11 في تفجير في عفرين السورية بينهم 4 من "الجيش الحر"

قوات سورية مدعومة من تركيا في مدينة عفرين

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:11 19/03/2018 حدث بتاريخ: 12:23 19/03/2018

أفاد تقرير إخباري تركي بأن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء تفجير وقع في مبنى من أربعة طوابق في وسط مدينة عفرين السورية، التي أعلنت تركيا أمس السيطرة عليها من المسلحين الأكراد بعد قتال استمر نحو شهرين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "دايلي صباح" أن التفجير ناجم عن قنبلة زرعتها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين وأربعة مما يسمى "الجيش السوري الحر" الموالي لتركيا والمشارك في العملية التي أطلقها الجيش التركي في كانون ثان/يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الانفجار وقع مساء أمس لدى قيام عناصر من "الجيش السوري الحر" بتمشيط المبنى.

وأسفر الانفجار أيضا عن تدمير العديد من المركبات والمباني في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سورية فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.