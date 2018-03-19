اسرائيل تتهم موظفا في القنصلية الفرنسية بتهريب عشرات الاسلحة من غزة

مقاتل تابع لحركة حماس خلال تدريبات في قطاع غزة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:32 19/03/2018 حدث بتاريخ: 11:41 19/03/2018

اعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي الاثنين ان موظفا فرنسيا في القنصلية الفرنسية في الاراضي الفلسطينية متهم بتهريب عشرات من قطع السلاح من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة في سيارة تابعة للقنصلية، مستفيدا بذلك من الامتيازات الممنوحة للنشاطات الدبلوماسية.

وقال جهاز الامن العام الاسرائيلي (شين بيت) في بيان انه يشتبه بان المواطن الفرنسي رومان فرانك الذي يعمل في القنصلية العامة الفرنسية في القدس اخرج حوالى سبعين مسدسا وبندقيتين آليتين من قطاع غزة. واضاف انه "شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينييون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية".