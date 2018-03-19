اسرائيل تتهم موظفا في القنصلية الفرنسية بتهريب عشرات الاسلحة من غزة
اعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي الاثنين ان موظفا فرنسيا في القنصلية الفرنسية في الاراضي الفلسطينية متهم بتهريب عشرات من قطع السلاح من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة في سيارة تابعة للقنصلية، مستفيدا بذلك من الامتيازات الممنوحة للنشاطات الدبلوماسية.
وقال جهاز الامن العام الاسرائيلي (شين بيت) في بيان انه يشتبه بان المواطن الفرنسي رومان فرانك الذي يعمل في القنصلية العامة الفرنسية في القدس اخرج حوالى سبعين مسدسا وبندقيتين آليتين من قطاع غزة. واضاف انه "شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينييون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية".