الشرطة الاسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني طعن حارسا امنيا في القدس القديمة

عناصر امن اسرائيليون في مكان شهد هجوما بواسطة سكين نفذه فلسطيني في القدس القديمة في 18 مارس 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:28 18/03/2018 حدث بتاريخ: 20:28 18/03/2018

طعن فلسطيني حارسا امنيا اسرائيليا في البلدة القديمة في القدس الاحد واصابه بجروح بالغة قبل ان يرديه شرطي، بحسب ما اعلنت السلطات الاسرائيلية.

وقال ميكي روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "مهاجما كان يحمل سكينا قد قتل بالرصاص".

وقالت اجهزة الاسعاف انه تم نقل الحارس الامني الى المستشفى وحاله خطرة بعد تعرضه لطعنة في الصدر.

واعلنت وسائل اعلامية عدة ان منفذ الهجوم تركي، لكن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي "الشين بيت" ابلغ وكالة فرانس برس انه فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الاعتداء بعد عملية دهس نفذها الجمعة فلسطيني بسيارته قرب جنين في شمال الضفة الغربية ادت الى مقتل اسرائيليين اثنين وجرح آخرين، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وتصاعد التوتر الجمعة مع دعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس الى "يوم غضب" لمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويعتبر الفلسطينيون القدس عاصمتهم وشكل اعتراف ترامب بها عاصمة لاسرائيل قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الاميركية التي تعتبر ان تحديد وضع القدس يتم من طريق مفاوضات بين الطرفين.

وقتل 32 فلسطينيا واربعة اسرائيليين منذ اعلان ترامب نقل سفارة بلاده في اسرائيل من تل ابيب الى القدس، ما ادى الى تظاهرات كبرى منددة.