أكراد سوريا يتوعدون بـ"ضرب" القوات التركية حتى "تحرير" عفرين

قوات سورية مدعومة من تركيا في مدينة عفرين

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:09 18/03/2018 حدث بتاريخ: 17:09 18/03/2018

أعلن الإدارة الذاتية الكردية لعفرين الأحد عن عزمها القتال و"ضرب" القوات التركية حتى استعادة كافة المنطقة، بعد ساعات على سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها على مدينة عفرين.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان إن "حربنا ضد الاحتلال التركي والقوى التكفيرية المسماة بالجيش الحر دخلت مرحلة جديدة"، مضيفة إن "قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافيا عفرين، وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة (...) إلى أن يتم تحرير كل شبر من عفرين".