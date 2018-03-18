أكراد سوريا يتوعدون بـ"ضرب" القوات التركية حتى "تحرير" عفرين
أعلن الإدارة الذاتية الكردية لعفرين الأحد عن عزمها القتال و"ضرب" القوات التركية حتى استعادة كافة المنطقة، بعد ساعات على سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها على مدينة عفرين.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان إن "حربنا ضد الاحتلال التركي والقوى التكفيرية المسماة بالجيش الحر دخلت مرحلة جديدة"، مضيفة إن "قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافيا عفرين، وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة (...) إلى أن يتم تحرير كل شبر من عفرين".