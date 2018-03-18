المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها تدخل مدينة عفرين السورية
دخلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "اشتباكات تدور حالياً في المدينة التي سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها". وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة في بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي" والسيطرة على حيي الأشرفية والجميلية.