المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها تدخل مدينة عفرين السورية

قوات سورية مدعومة من تركيا شمال مدينة عفرين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:15 18/03/2018 حدث بتاريخ: 10:25 18/03/2018

دخلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "اشتباكات تدور حالياً في المدينة التي سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها". وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة في بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي" والسيطرة على حيي الأشرفية والجميلية.