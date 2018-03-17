الجيش التركي ينفي استهداف مستشفى في سوريا

صورة أرشيفية للجيش التركي ينفي استهداف مستشفى في سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:45 17/03/2018 حدث بتاريخ: 12:51 17/03/2018

نفى الجيش التركي يوم السبت استهداف مستشفى في منطقة عفرين السورية التي ينفذ فيها حملة عسكرية منذ شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت الوحدات والمرصد السوري لحقوق الإنسان مساء يوم الجمعة إن ضربة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وقال الجيش التركي على تويتر ”تقارير قصف القوات المسلحة التركية لمستشفى في عفرين غير صحيحة“ مضيفا أنه ينفذ الحملة بطريقة لا تؤذي المدنيين.

ومنذ أن بدأت تركيا هجوما بريا داخل منطقة عفرين السورية في يناير كانون الثاني تمكنت من دفع مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى التقهقر من منطقة محاذية لحدودها وحققت تقدما على الجبهتين الغربية والشرقية لمدينة عفرين ذاتها.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المكتب تلقى ”تقارير مقلقة جدا“ عن مقتل وإصابة مدنيين في عفرين وعن منع مقاتلين أكراد للمدنيين من المغادرة.