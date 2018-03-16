الجيش السوري يدعو سكان الغوطة الشرقية الى الخروج عبر "المعابر الآمنة"

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:59 16/03/2018 حدث بتاريخ: 18:59 16/03/2018

دعت قيادة الجيش السوري سكان الغوطة الشرقية الى الخروج عبر "المعابر الآمنة" التي حددتها، مؤكدة استعادتها السيطرة على سبعين في المئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة "المجموعات الإرهابية".

وجاء في بيان نقله الاعلام الرسمي "القيادة العامة للجيش تدعو أبناء شعبنا الأبي في الغوطة الشرقية للخروج من تحت نير التنظيمات الإرهابية عبر المعابر الآمنة"، مؤكدة استعادتها "السيطرة على 70 بالمئة من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية" في المنطقة.