خروج الآلاف من الغوطة الشرقية المحاصرة مع تقدم قوات النظام السوري

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:36 15/03/2018 حدث بتاريخ: 14:36 15/03/2018

خرج الآلاف من المدنيين الخميس من حمورية ومحيطها في الغوطة الشرقية المحاصرة مع تقدم قوات النظام الى البلدة وفتحها معبراً لخروج السكان، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس على جانبي الممر.

وحمل المدنيون وغالبيتهم من النساء والاطفال اغراضهم وحقائبهم، وخرج معظمهم سيراً على الأقدام، وآخرون على متن دراجات نارية وسيارات، في "نزوح جماعي" يعد الأكبر منذ بدء قوات النظام هجومها على المنطقة المحاصرة منذ سنوات، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.