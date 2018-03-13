شركة ايروفلوت تستأنف رحلاتها بين موسكو والقاهرة في 11 ابريل

طائرة ايرباص "ايه-320" تابعة لشركة ايروفلوت الروسية في سبتمبر 2017 في احد مطارات فرنسا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:29 13/03/2018 حدث بتاريخ: 21:34 13/03/2018

أعلنت شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" الثلاثاء استئناف رحلاتها المباشرة بين موسكو والقاهرة في الحادي عشر من نيسان/ابريل، بعد ان كانت الرحلات الجوية بين البلدين علقت اثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

واعلنت الشركة الروسية في بيان انها "تستأنف الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة ابتداء من الحادي عشر من نيسان/ابريل 2018، على ان تكون ثلاث رحلات اسبوعيا" لتزداد خلال بطولة العالم في كرة القدم التي تجري في روسيا في الصيف.

واضاف بيان ايروفلوت ان "الشركة اوقفت رحلاتها باتجاه القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الاجراءات الامنية. وقد التزم الطرف المصري بهذا المطلب، وفي الرابع من كانون الثاني/يناير 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول استئناف الحركة الجوية المنتظمة" بين البلدين.

ومن المتوقع ان تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها الى موسكو قريبا، ومع انها لم تعلن ذلك رسميا الا ان موقع مطار دوموديفو في موسكو ادرج رحلات للشركة المصرية ابتداء من الثاني والعشرين من اذار/مارس الحالي.

وكان تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الامن الجوي في كانون الاول/ديسمبر الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف حركة الطيران بين البلدين ابتداء من شباط/فبراير.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر اثر الاعتداء الذي استهدف في تشرين الاول/اكتوبر 2015 طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ ما ادى الى مقتل 224 شخصا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية الاعتداء.