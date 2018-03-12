المرصد السوري: مئات المدنيين يفرون من مدينة عفرين مع اقتراب القوات التركية منها

صورة ارشيفية لقوات تركية في سوريا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:50 12/03/2018 حدث بتاريخ: 17:56 12/03/2018

فرّ مئات المدنيين الإثنين من مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية بعدما باتت القوات التركية على مشارفها، في وقت تنتظر عشرات السيارات السماح لها بالعبور الى مناطق سيطرة قوات النظام، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "وصل أكثر من ألفي مدني إلى بلدة نبل التي تسيطر عليها قوات موالية للنظام في شمال حلب". ونقل مصور متعاون مع وكالة فرانس برس مشاهدته عشرات السيارات والحافلات محملة بمدنيين وحاجياتهم، وهم ينتظرون سماح المقاتلين الأكراد لهم بمغادرة المنطقة.