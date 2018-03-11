توقيف قيادي شاب في حركة الاحتجاج في جرادة بالمغرب

تظاهرة في جرادة في 20 يناير 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:44 11/03/2018 حدث بتاريخ: 19:49 11/03/2018

اعتقلت السلطات المغربية السبت قياديا شابا في حركة الاحتجاج الاجتماعي المندلعة منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر في جرادة، المدينة المنجمية السابقة الواقعة في شمال شرق المملكة، كما أفادت مصادر متطابقة الأحد، مشيرة الى انه ما زال قيد التوقيف.

وقال المدعي العام في مدينة وجدة (شمال شرق) ان اعتقال مصطفى دينان على صلة "بحادث سير... وقع في الساعة الاولى من فجر 8 آذار/مارس" و"لا علاقة له بالأحداث التي تشهدها مدينة جرادة".

من جهته قال سعيد زروال، المندوب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الانسان، في تصريح لوكالة فرانس برس، ان دينان الذي اصبح شعبيا عبر خطاباته النارية خلال التظاهرات، كان لا يزال موقوفا صباح الأحد.

ودينان ناشط بقوة على فيسبوك، ولكن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي التي تعلوها صورة الزعيم الثوري الروسي لينين، كانت صباح الاحد غير متاحة.

ونشرت صفحات فيسبوك أخرى لناشطين في "الحراك" صورا لتجمعات احتجاجا على توقيفه.

واندلعت حركة الاحتجاجات في جرادة اثر مصرع شقيقين داخل منجم مهجور في أواخر كانون الاول/ديسمبر، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج في تظاهرات سلمية تطالب بـ"بدائل اقتصادية" لهذه المدينة التي نكبها اقفال مناجم الفحم في 1998.

ومنذ ذلك الحين، يعرّض مئات العاملين السريين في المناجم حياتهم للخطر في مناجم مهجورة، لاستخراج الفحم الذي يعتبر بيعه قانونيا بفضل تصاريح استثمار تصدرها السلطات.

وأدت خطة تحرك عرضتها الحكومة الشهر الماضي، وتنص خصوصا على الاعتناء بقدامى عمال المناجم المصابين بالسحار ومراقبة المناجم المقفلة، الى تهدئة الحركة الاحتجاجية، لكن تظاهرات ودعوات الى الاضراب العام ما زالت مستمرة لأن البعض يعتبر التدابير الحكومية غير كافية.

لكن السلطات المحلية تعتبر المحتجين "حفنة من الاشخاص المتحفظين الذين يضمرون اهدافا اخرى غير المطالب الاقتصادية"، فيما يقول المحتجون، ومنهم مصطفى دينان، انهم يمثلون مطالب الشعب.