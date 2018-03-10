مصر: حكم بإعدام 10 متهمين بقضية "خلية إمبابة"

حكم بإعدام 10 متهمين بقضية "خلية إمبابة"

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:26 10/03/2018 حدث بتاريخ: 15:32 10/03/2018

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بالإعدام شنقا على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، في إشارة إلى حي إمبابة بمحافظة الجيزة، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، السبت.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 5 متهمين آخرين في القضية ذاتها. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون بين عامي 2013 و2015.

وذكرت لائحة الاتهام أن الهدف من تأسيس الجماعة "الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة وحيازة الأسلحة النارية".

وتشمل قضية "خلية إمبابة" 16 متهما، توفي أحدهم أثناء المحاكمة، في حين لا يزال 3 منهم هاربين، وفق ما ذكرت مصاد محلية مصرية. وبمقدور المدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.