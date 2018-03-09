السعودية توقع بروتوكول اتفاق لشراء 48 طائرة "يوروفايتر تايفون"

مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:18 09/03/2018 حدث بتاريخ: 21:24 09/03/2018

وقعت بريطانيا بروتوكول اتفاق مع السعودية لبيعها 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، على ما أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية "بي إيه إي سيستمز" الجمعة.

ووقع الاتفاق الذي لم تحدد قيمته بمناسبة زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

واعتبرت الشركة التي تنتمي إلى كونسورسيوم "يوروفايتر" الأوروبي مع إيرباص والإيطالية فينميكانيكا، أن بروتوكول الاتفاق يشكل "مرحلة إيجابية" نحو إنجاز العقد مع السعوديين، مؤكدة عزمها على "دعم تحديث القوات المسلحة" في المملكة.

ووقع الاتفاق بعد محادثات كانت جارية بين البلدين ما يؤكد اهتمام السعودية بهذه الطائرات.

وسبق أن تلقت السعودية 72 طائرة من هذا الطراز طلبتها قبل عشر سنوات.

وفي حال تم توقيع اتفاق نهائي، فستشكل الصفقة مكسبا لبرنامج يوروفايتر في حين لا تزال المحادثات جارية مع قطر لشراء 24 طائرة بقيمة 8 مليارات دولار.

ومع تباطؤ إنتاج طائرات يوروفايتر، اضطرت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى الإعلان عن إلغاء 1400 وظيفة في فرع صناعة الطائرات.

ويتم تصنيع هذه الطائرة التي أطلقت عام 2003 وتلقت المجموعة حتى الآن طلبيات على 600 منها من ثمانية بلدان، في إطار برنامج وضعته أربعة بلدان هي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت صادرات هذه الطائرة المنافسة لطائرات رافال من إنتاج مجموعة "داسو" الفرنسية، متواضعة نسبيا حتى الآن إذ لم تطلبها سوى أربع دول هي النمسا والسعودية والكويت وعمان، فضلا عن الدول الأربع المشاركة في المشروع.