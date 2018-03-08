المصرف المركزي التونسي قلق من الارقام "المخيفة جدا" للاقتصاد

مروان العباسي حاكم البنك المركزي التونسي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:43 08/03/2018 حدث بتاريخ: 18:49 08/03/2018

عبر المصرف المركزي التونسي الخميس عن قلقه من وضع اقتصادي يكشف عن "ارقام مخيفة جدا"، مدافعا بذلك عن قراره الاخير رفع معدلات الفائدة.

وقال الحاكم الجديد للمصرف مروان العباسي في مؤتمر صحافي ان "التضخم يرتفع الى مستويات غير عادية. عشنا طويلا مع معدلات فائدة بين 2 و3 بالمئة ثم انتقلنا الى 4-5 بالمئة وهي عتبة جديدة. الآن وصلنا الى 7,1 بالمئة".

واضاف "اذا لم نتخذ اجراءات، فسنبلغ عتبة أخرى"، معبرا عن خشيته من الدخول في "تضخم لا يمكن السيطرة عليه".

واوضح ان "استقرار الاسعار هو الهدف الاول والاكبر لاي مصرف مركزي"، لذلك يجب اتخاذ "قرارات مؤلمة في بعض الاحيان وضرورية"، في اشارة الى رفع معدلات الفائدة الاساسية 75 نقطة أساسية الى 5,75 بالمئة.

واعلن البنك المركزي التونسي مساء الاثنين رفع معدلات الفائدة الاساسية "لمواجهة المخاطر الحقيقية لاستمرار التضخم (في 2018) وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف نمو سليم".

واكد مراد عبد السلام المسؤول الكبير في المصرف المركزي، في المؤتمر الصحافي نفسه ان العجز الجاري تجاوز 10 بالمئة في 2017 ووصفه بانه "سابقة".

وقال حاكم البنك المركزي "بالنسبة لي وبصفتي اقتصادياً، انها ارقام مخيفة"، مذكرا بان العجز التجاري سجل أرقاما قياسية ايضا.

وبعد سنوات من الانكماش، سجلت تونس نسبة نمو بلغت 2 بالمئة في 2017 بينما تسعى الحكومة الى رفعها الى 3 بالمئة هذه السنة.