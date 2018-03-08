حكم بالاعدام على شقيقة ابو عمر البغدادي الزعيم السابق للقاعدة في العراق

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي في 19 ابريل 2010 لزعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو عمر البغدادي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:58 08/03/2018 حدث بتاريخ: 14:06 08/03/2018

اعلنت محكمة عراقية الخميس انها حكمت بالاعدام شنقا على شقيقة ابو عمر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق الذي قتل في 2010 بعد ادانتها في قضايا تتعلق بالارهاب.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في بيان لم يورد اسم المدانة، ان "محكمة الجنايات المركزية اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ابو عمر البغدادي على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب".

واضاف ان "المتهمة اعترفت بانتمائها الى التنظيمات الارهابية وانها كانت تقدم الدعم اللوجستي وتساعدهم في القيام باعمالهم الاجرامية وانها كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على افراد التنظيم في الموصل" التي اصبحت في 2014 "عاصمة" تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

وكان ابو عمر البغدادي زعيما للقاعدة في العراق ثم بعد اندماج التنظيم مع جماعات اخرى، زعيما لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق المسؤول عن عشرات الهجمات الانتحارية في هذا البلد.

وقد قتل في 19 نيسان/ابريل 2010 خلال عملية مشتركة للقوات العراقية والاميركية في منطقة صحراوية.

وكانت ارملة ابو عمر البغدادي اعتقلت ايضا وصدر عليها حكم بالسجن المؤبد.

ويصدر القضاء العراقي منذ اشهر احكاما بالاعدام على مئات العراقيين والاجانب من رجال ونساء، المتهمين بالارتباط بتنظيم الدولة الاسلامية.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية في 2014 في هجوم ساحق على حوالى ثلث العراق. لكن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن استعاد كل المناطق واعلنت بغداد في كانون الاول/ديسمبر "انتهاء" الحرب على التنظيم.

وما زال البحث جاريا على زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي.