اللجنة الدولية للصليب الاحمر: ارجاء تسليم المساعدات الانسانية المقرر الخميس الى الغوطة الشرقية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:41 08/03/2018 حدث بتاريخ: 10:46 08/03/2018

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر "ارجاء" قافلة المساعدات الانسانية التي كان من المفترض ان تدخل الخميس الى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، في الوقت الذي يواصل فيه النظام السوري قصفه على هذا الجيب.

وصرحت انجي صدقي احدى المتحدثين باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تشارك الامم المتحدة في ارسال المساعدات ان "قافلة اليوم ارجئت"، مضيفة ان ان "تطور الوضع على الارض.. لا يتيح لنا القيام بالعملية كما يجب".