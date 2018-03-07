الجيش الروسي يقول إنه ساعد على إجلاء 13 مدنيا من الغوطة الشرقية بسوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:52 07/03/2018 حدث بتاريخ: 14:17 07/03/2018

كر الجيش الروسي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء (6 مارس آذار) أنه ساعد على إجلاء 13 مدنيا من منطقة الغوطة الشرقية السورية في شاحنات كانت في طريقها لمغادرة المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق بعد جلبها مساعدات إنسانية.

ووصلت شاحنات الإغاثة إلى الغوطة يوم الاثنين (5 مارس آذار) للمرة الأولى منذ بداية أحد أكثر الهجمات دموية في الحرب لكن الحكومة جردت القافلة من بعض الإمدادات الطبية وواصلت هجومها البري والجوي.

وقال الجيش الروسي في بيان إنه استخدم طائرات من دون طيار لمراقبة سير القافلة وإنها تمكنت من تفادي ما وصفها باستفزازات المعارضة.

وأضاف في البيان أنه تمكن من إجلاء 13 مدنيا بينهم خمسة أطفال مع القافلة العائدة.