المرصد السوري: قوات الحكومة السورية تستقدم مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى جبهات الغوطة الشرقية

جانب من الدمار في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:47 07/03/2018 حدث بتاريخ: 13:01 07/03/2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن قوات الحكومة السورية استقدمت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الغوطة الشرقية.

وأوضح أن "700 عنصر على الأقل من المليشيات الموالية لقوات النظام وصلوا إلى جبهات الغوطة الشرقية، حيث تقاتل قوات النظام المدعومة بمسلحين موالين لها على جبهات المنطقة الواقعة بين مدينتي حرستا ودوما، وجبهات مزارع مسرابا والأشعري وبيت سوا والريحان".

وأضاف أن "الطائرات الحربية عاودت تحليقها في سماء غوطة دمشق الشرقية صباح اليوم، بالتزامن مع تنفيذها عدة غارات ... تسببت في سقوط جرحى".

تجدر الإشارة إلى أن المئات لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية جراء القصف الذي تشنه القوات الحكومية السورية على منطقة الغوطة المحاصرة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وسط أنباء عن أن القوات الحكومية أصبحت تسيطر على أكثر من 40% من مساحة المنطقة.