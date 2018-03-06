32 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية روسية في قاعدة حميميم في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابا خلال زيارته قاعدة حميميم في سوريا في 11 ديسمبر

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:34 06/03/2018 حدث بتاريخ: 18:39 06/03/2018

تحطمت طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا الثلاثاء ما ادى الى مقتل 32 شخصا كانوا على متنها كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالات الانباء الروسية "في 6 اذار/مارس عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ) تحطمت طائرة نقل من طراز انطونوف ان-26 في مطار حميميم. وبحسب المعطيات الاولية كانت تقل 26 راكبا وستة من افراد الطاقم".

واضافت ان "الكارثة وبحسب المعلومات الاولية ناجمة كما يبدو عن عطل تقني" موضحة ان الطائرة تحطمت على بعد 500 متر من مدرج الهبوط في القاعدة الروسية وانه لم يتم استهدافها بقصف.

واوضح البيان ان لجنة تابعة لوزارة الدفاع ستدرس "كل الروايات الممكنة لما حصل".

وهذه ليست اول مأساة تواجهها طائرة نقل عسكرية روسية متجهة الى حميميم. ففي كانون الاول/ديسمبر 2016 تحطمت طائرة توبوليف تو-154 تقل افرادا من فرقة الجيش الاحمر الموسيقية في البحر الاسود بعيد اقلاعها من ادلر (جنوب) ما اوقع 92 قتيلا.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2017 تحطمت مقاتلة سوخوي سو-24 عند الاقلاع في حميميم ما ادى الى مقتل الطيارين.

ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في ايلول/سبتمبر 2015، نشر الجيش الروسي عشرات الطائرات المقاتلة والقاذفات التي تنطلق من قاعدة حميميم الجوية الواقعة قرب اللاذقية.

وبدون احتساب ضحايا حادث الطائرة، قتل 45 جنديا روسيا خلال التدخل العسكري في سوريا بحسب الحصيلة الرسمية. ولم يوضح الجيش الروسي ما اذا كان ركاب طائرة الانطونوف هم من العسكريين.