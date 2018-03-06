الجيش الروسي يسمح لمقاتلي المعارضة بمغادرة الغوطة الشرقية خلال الهدنة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:18 06/03/2018 حدث بتاريخ: 16:18 06/03/2018

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء انه يسمح للفصائل المقاتلة بمغادرة الغوطة الشرقية المحاصرة عبر ممر الوافدين الانساني مع عائلاتهم وأسلحتهم خلال الهدنة الانسانية اليومية، وفق ما أفادت وكالات الانباء الروسية.

وقال الجنرال في الجيش الروسي فلاديمير زولوتوخين في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية "هذه المرة فتح الممر الإنساني ليس فقط لمدنيي الغوطة الشرقية وانما للمقاتلين مع عائلاتهم. لقد سمح لافراد التنظيمات المسلحة غير الشرعية بحمل أسلحتهم الشخصية".