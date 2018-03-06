الجيش الروسي يسمح لمقاتلي المعارضة بمغادرة الغوطة الشرقية خلال الهدنة
أعلن الجيش الروسي الثلاثاء انه يسمح للفصائل المقاتلة بمغادرة الغوطة الشرقية المحاصرة عبر ممر الوافدين الانساني مع عائلاتهم وأسلحتهم خلال الهدنة الانسانية اليومية، وفق ما أفادت وكالات الانباء الروسية.
وقال الجنرال في الجيش الروسي فلاديمير زولوتوخين في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية "هذه المرة فتح الممر الإنساني ليس فقط لمدنيي الغوطة الشرقية وانما للمقاتلين مع عائلاتهم. لقد سمح لافراد التنظيمات المسلحة غير الشرعية بحمل أسلحتهم الشخصية".