قوات سوريا الديموقراطية تعلن نقل 1700 مقاتل من المعارك ضد الجهاديين إلى عفرين

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:03 06/03/2018 حدث بتاريخ: 16:16 06/03/2018

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، عزمها نقل 1700 من مقاتليها من المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد إلى منطقة عفرين التي تتعرض لهجوم تركي منذ نحو شهر ونصف.

وقال قيادي في قوات سوريا الديموقراطية ابو عمر الادلبي خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرقة لوكالة فرانس برس "اتخذنا القرار الصعب بسحب قوات من ريف دير الزور وجبهات القتال ضد داعش والتوجه الى معركة عفرين"، مضيفاً "أهلنا في عفرين لهم الاولوية وحمايتهم أهم من قرارات التحالف الدولي" الذي يدعم تلك القوات في معاركها ضد الجهاديين.