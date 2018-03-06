تركيا ستبني مخيمات للنازحين في شمال سوريا

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:05 06/03/2018 حدث بتاريخ: 14:37 06/03/2018

بدأت تركيا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب حتى 170 الف نازح في شمال سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أكسوي ان الهلال الاحمر التركي ووكالة ادارة حالات الطوارئ باشرا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب 170 الف شخص في ادلب (شمال غرب سوريا) وفي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا والفصائل السورية المعارضة المؤيدة لها في شمال البلاد.

ومحافظة ادلب هي احدى مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين تركيا الداعمة لفصائل المعارضة وروسيا وايران حليفتي النظام.

وأطلقت أنقرة في 20 كانون الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون" التي تقول انها تستهدف مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين الواقعة على حدودها.

وتعتبر "وحدات حماية الشعب" العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، لكن انقرة تعتبرها منظمة ارهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.

وتخشى أنقرة من ان يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار اقليم كردستان في شمال العراق.