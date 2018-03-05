روسيا: أمريكا تنتهك قرار الأمم المتحدة بشأن سوريا

تصاعد الدخان من منطقة الغوطة بالقرب من العاصمة السورية دمشق

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:21 05/03/2018 حدث بتاريخ: 19:21 05/03/2018

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن واشنطن تنتهك قرارا للأمم المتحدة بشأن سوريا بتقاعسها عن منع مقاتلي المعارضة الذين تسيطر عليهم من شن هجمات يومية على الجيش السوري في الغوطة الشرقية وعلى دمشق.

كان ذلك في معرض رد موسكو على اتهام أمريكي يوم الأحد بأن طائرات روسية قصفت الغوطة الشرقية المحاصرة رغم قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة إن واشنطن هي من يخرق قرار الأمم المتحدة وإنها لم تفعل شيئا لمنع المعارضة من قصف دمشق من الغوطة الشرقية في ضربات سقط فيها قتلى مدنيون.

وأضافت الوزارة أن واشنطن لم تفعل شيئا لوقف هجمات المعارضة في الغوطة التي قالت إنها تهدف إلى تغيير حدود منطقة لعدم التصعيد.

وذكرت الوزارة في بيان”واشنطن لا تفعل شيئا لكبح جماح المتشددين الخاضعين لسيطرتها في الغوطة الشرقية“.

وقالت إن روسيا ترفض أيضا ادعاء أمريكا بأن موسكو تتجاهل قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.