الرئاسة المصرية: ترامب يتصل بالسيسي لمناقشة الوضع الإقليمي
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الوضع الإقليمي.
وقال السفير بسام راضي في بيان”تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي“.
وأضاف”تم خلال الاتصال أيضا مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة“.