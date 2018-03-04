الرئاسة المصرية: ترامب يتصل بالسيسي لمناقشة الوضع الإقليمي

دونالد ترامب "إلى اليمين" خلال اجتماع مع السيسي في نيويورك يوم 20 سبتمبر 2017

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:24 04/03/2018 حدث بتاريخ: 21:24 04/03/2018

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الوضع الإقليمي.

وقال السفير بسام راضي في بيان”تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي“.

وأضاف”تم خلال الاتصال أيضا مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة“.