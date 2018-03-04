ماي تبدي "قلقها البالغ" حيال اجراءات ترامب الحمائية المتعلقة بالواردات
اعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن "قلقها البالغ" حيال الاجراءات الحمائية التي اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيتخذها لجهة فرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والالومينيوم، وفق ما اعلنت رئاسة الوزراء الاحد في بيان.
واجرت ماي الاحد مكالمة هاتفية مع ترامب و"اعربت خلالها عن قلقها البالغ حيال اعلان الرئيس المقبل (فرض) رسوم جمركية على الفولاذ والالومينيوم، معتبرة ان تحركا متعدد الطرف هو السبيل الوحيد لحل مشكلة القدرة العالمية الفائضة لصالح جميع الاطراف".