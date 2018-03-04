الأمير محمد بن سلمان يصل إلى القاهرة في أول جولة خارجية منذ تقلده ولاية العهد

صورة أرشيفية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في القاهرة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:09 04/03/2018 حدث بتاريخ: 19:12 04/03/2018

ذكرت مصادر في مطار القاهرة الدولي‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة المصرية يوم الأحد في مستهل أول جولة خارجية يقوم بها منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قد ذكر يوم السبت أن الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام.

وقال بيان أصدره الديوان الملكي السعودي ونشرته وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفا أن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس المصري وعدد من المسؤولين في حكومته”لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وسيتوجه الأمير في السابع من مارس آذار إلى بريطانيا. وفي وقت لاحق هذا الشهر يبدأ زيارة للولايات المتحدة، أقرب حليف غربي للرياض.

وقدمت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لمصر في شكل مساعدات منذ عام 2014 عندما انتُخب السيسي رئيسا.

وفي الوقت الذي تدفع فيه مصر بإجراءات تقشف قاسية بدعم من صندوق النقد الدولي تأمل أن تعزز المملكة من استثماراتها في مصر ضمن خطط الرياض لتنويع الاقتصاد السعودي المرتكز على النفط وبناء منطقة صناعية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار تمتد أيضا إلى الأردن ومصر.