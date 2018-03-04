المرصد السوري: قوات النظام السوري تسيطر على أكثر من 25% من الغوطة الشرقية المحاصرة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:19 04/03/2018 حدث بتاريخ: 18:34 04/03/2018

سيطرت قوات النظام السوري على أكثر من 25 في المئة من الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، اثر تقدم سريع من الجبهة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "قوات النظام تتقدم من الجهة الشرقية ووصلت إلى وسط الغوطة الشرقية، وهي تبعد حالياً نحو ثلاثة كيلومترات عن دوما" ابرز مدن هذه المنطقة المحاصرة. وأوضح أن "التقدم السريع يعود إلى كون العمليات العسكرية تجري بشكل أساسي في مناطق زراعية، فضلاً عن التمهيد الجوي العنيف".