الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا يواصل تقدمه في عفرين

دبابات تركية على الحدود مع سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:00 04/03/2018 حدث بتاريخ: 14:00 04/03/2018

واصلت فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من الجيش التركي اليوم الأحد تقدمها في مناطق عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال قائد عسكري في تجمع أبناء الشرقية التابع للجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية:"سيطرت فصائل الجيش الْيَوْم على بلدة الشيخ حديد وقرية مستكان شمالها، في غرب مدينة عفرين، وعلى قريتي كركينلي وعلي بازانلي شمال غرب بلدة شران شمال شرق عفرين، وعلى قرية حاج خليل شرق بلدة راجو شمال غرب عفرين بعد اشتباكات مع الوحدات الكردية".

من جانبه، قال مصدر في وحدات الحماية الكردية إن 12 عنصراً من الجيش التركي وفصائل الجيش الحر المدعومة منه قتلوا وأصيب 13 آخرون، خلال اشتباكات على محور قريتي حاجيلر جميلك شرق بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين.

يذكر أن الجيشين التركي و"السوري الحر المعارض" أطلقا عملية عسكرية في 20 كانون ثان/يناير الماضي باسم "غصن الزيتون" مستهدفة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).