غندور: السودان يعيد سفيره للقاهرة يوم الاثنين

صورة أرشيفية لوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه نظيره السوداني إبراهيم غندور في القاهرة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:40 03/03/2018 حدث بتاريخ: 13:50 03/03/2018

قال وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إن بلاده ستعيد سفيرها إلى القاهرة يوم الاثنين بعد شهرين من سحبه وسط توتر متزايد في علاقات البلدين.

ولم تعلن الخرطوم سبب سحب السفير عبد المحمود عبد الحليم أوائل يناير كانون الثاني لكن نزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وشكوكا مصرية حول اتفاق بحري بين السودان وتركيا تسببت في تصدع العلاقات.

وقال غندور لرويترز يوم السبت”علاقات الشعبين والبلدين تاريخية، والحفاظ عليها مسؤولية، ووضعها في الطريق الصحيح واجب“.

وشهدت القاهرة اجتماعا لوزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات البلدين في الشهر الماضي لتخفيف التوتر في العلاقات.

وكان السودان قد اتهم مصر في العام الماضي بالتدخل في شؤونه الداخلية وأوقف واردات المنتجات الزراعية المصرية.