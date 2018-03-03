التحالف يدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين في صعدة

إحدى مقاتلات التحالف العربي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:44 03/03/2018 حدث بتاريخ: 12:45 03/03/2018

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، السبت، عددا من المركبات تقل تعزيزات عسكرية كانت متجهة نحو محور البقع شمالي محافظة صعدة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية إثر القصف الجوي الذي استهدف التعزيزات القادمة من مناطق الحوثيين نحو جبهات التماس في منطقة البقع بمديرية كتاف.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر أمنية يمنية بأن الميليشيات المتمردة وجهت بالقبض على 50 من عناصرها بعد يوم من فرارهم من جبهات القتال، خصوصا بأطراف مديرية الجراحي.

وقالت المصادر إن قيادات حوثية عممت على نقاط تفتيشها في الساحل الغربي أسماء الفارين، للقبض عليهم، بحجة فرارهم من الجبهات بعد أن تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة نتيجة الضربات الموجعة لمقاتلات التحالف العربي من جهة، والمقاومة اليمنية، وبإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن.