مقتل وجرح العشرات من مقاتلي الجيش السوري ومعارك عنيفة في منطقة تخفيف التصعيد

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:32 02/03/2018 حدث بتاريخ: 22:03 02/03/2018

قُتل سبعة من مقاتلي القوات الحكومية السورية خلال معارك عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة شمال مدينة حمص وسط البلاد، وانتزعت فصائل المعارضة مواقع من القوات الحكومية .

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية أن معارك عنيفة وقعت ظهر اليوم الجمعة بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية، بعد سيطرة الأخيرة على مزارع كفا شمال مدينة حمص بحوالي 18 كيلومترا.

وأكدت المصادر " سقوط سبعة قتلى على الأقل بين القوات الحكومية، وجرح آخرين مما اضطرها للانسحاب من المزارع باتجاه قرية عين الدنانير الموالية للقوات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن "مجموعة من القوات الحكومية تسللت فجر اليوم باتجاه مزارع كفا، وسيطرت عليها وتمكنت من قتل أربعة من مقاتلي المعارضة".

الجدير بالذكر أن هذه المعارك هي الأولى من نوعها شمال مدينة حمص منذ التوصل إلى اتفاق بين روسيا وفصائل المعارضة، لضم المنطقة إلى اتفاق تخفيف التصعيد في تموز/ يوليو الماضي.

وفي ريف حماة شمال محافظة حمص، قال قائد عسكري في ما يسمى بـ "جيش العزة" إن "15 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا وأصيب 26 آخرين اليوم، خلال هجوم معاكس شنته فصائل المعارضة على محور قرية السرمانية بسهل الغاب بريف حماة الغربي، وسيطروا على عدة نقاط، كما تمكنوا من إعطاب عربة بي إم بي للقوات الحكومية وقتل طاقمها ".