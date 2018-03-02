اصابة 15 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات قرب حدود غزة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:48 02/03/2018 حدث بتاريخ: 20:48 02/03/2018

افاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ان 15 فلسطينيا اصيبوا برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وقال الطبيب اشرف القدرة في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان "اجمالي الاصابات في الأحداث في قطاع غزة 15 مصابا بالرصاص الحي في مناطق التماس قرب السياج الحدودي شرق وشمال قطاع غزة"، مبينا ان عددا من المصابين "اصيبوا بالاغماء والاختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع وقد عولجو ميدانيا".

وتجمع مئات الشبان والفتية الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة في المناطق الحدودية ورشقوا الحجارة باتجاه الجنود الاسرائيليين المنتشرين قرب حدود القطاع، كما اشعلوا اطارات السيارات.

ومنذ قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل قبل نحو ثلاثة اشهر، تندلع مواجهات كل يوم جمعة في المناطق الحدودية الفلسطينية الاسرائيلية، واسفرت عن سقوط العديد من القتلى الفلسطينيين ومئات الاصابات.

ومنذ اعلان القرار الاميركي تنظم الفصائل الفلسطينية فعاليات وتظاهرات شبه يومية رفضا لقرار ترامب.

ونظمت حركة حماس بعد ظهر الجمعة تظاهرة شارك فيها المئات من عناصرها ونشطائها في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في اطار ما اسمته "جمعة غضب" تنديدا بقرار ترامب.

ودعا القيادي في حماس مشير المصري السلطة الفلسطينية الى "وقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي" معتبرا ان "الدفاع عن القدس واجب ديني وشرعي وقومي واخلاقي والتفريط بالقدس هو تفريط بمكة المكرمة" في المملكة السعودية.