مقتل خبراء متفجرات حوثيين في غارات للتحالف العربي

هزائم الحوثيين في صعدة دفعتهم لزرع آلاف الألغام

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:36 01/03/2018 حدث بتاريخ: 23:36 01/03/2018

قتل 7 خبراء متفجرات ينتمون لميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن "سبعة خبراء حوثيين في صناعة الألغام والمتفجرات لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي".

وأكدت أن غارات لمقاتلات التحالف الداعم للشرعية في اليمن استهدفت "مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع ألغام في جبهة المليل بمديرية كتاف شمالي صعدة".

وأوضحت المصادر نفسها أن "من بين القتلى، القيادي الميداني البارز قاسم حسين المزيجي".

ويعد المزيجي أحد خبراء ميليشيات الحوثي الإيرانية "في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب المليشيات في كتاف البقع"، وفق المصادر.