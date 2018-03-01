العال الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية لاستخدام المجال الجوي السعودي

طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية الإسرائيلية العال في مطار زوريخ

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:01 01/03/2018 حدث بتاريخ: 18:01 01/03/2018

طلبت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية العال دعم مجموعة ضغط في قطاع الطيران المدني العالمي لمساعدتها في الحصول على الموافقة اللازمة لاستخدام المجال الجوي السعودي حتى تتمكن من المنافسة مع المسار المزمع لشركة طيران الهند (إير إنديا) بين الهند وإسرائيل.

جاء الطلب في خطاب يوم الأربعاء من الرئيس التنفيذي للعال إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قال فيه إنه خاطب أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، رغم بوادر دفء في العلاقات بين حليفتي الولايات المتحدة، حيث تتشاركان بواعث القلق من النفوذ الإيراني في المنطقة. لكن السماح لشركة طيران إسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي برفع الحظر القائم منذ 70 عاما سينطوي على تحول دبلوماسي جذري.

يأتي الطلب ردا على خطط أعلنتها إير إنديا الشهر الماضي لبدء تسيير رحلات طيران مباشرة إلى تل أبيب ستمر عبر المجال الجوي السعودي، وهو مسار أقصر كثيرا للطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل. ولا يوجد إعلان رسمي بخصوص ما إذا كانت إير إنديا قد تلقت الموافقة للطيران فوق الأراضي السعودية على المسار المزمع الذي يتضمن ثلاث رحلات أسبوعيا.

ويلجأ الآن جونين أوسيشكين الرئيس التنفيذي للعال إلى رئيس إياتا ألكسندر دو جونياك قائلا إنه يتفهم عدم إمكانية الموافقة على مثل هذا الطلب لشركة طيران إسرائيلية، وطلب من جونياك التدخل للحيلولة دون ”عدم المساواة بين المتنافسين“.

وقال أوسيشكين ”أخاطبك وأطلب من إياتا التدخل وتمثيل مصالح قطاع الطيران المدني والمطالبة بحقوق عبور أجواء متساوية لجميع شركات الطيران في الأجواء السعودية، ومعارضة أي شكل من أشكال التمييز“.

وتضم إياتا في عضويتها 280 شركة طيران من 120 دولة.

وقال أوسيشكين إنه طلب أيضا المساعدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحل المشكلة.

ولم تتلق العال ردا حتى الآن.

وتقوم العال حاليا بتسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي، لكن تلك الرحلات تستغرق سبع ساعات بدلا من خمس، حيث تمضي في مسار جنوبي صوب إثيوبيا، ثم تتجه شرقا إلى الهند، متفادية المجال الجوي السعودي. وسيتيح تقصير المسار خفضا كبيرا في التكلفة.

وقال متحدث باسم إير إنديا، حينما سئل عما إذا كانت الناقلة تلقت موافقة بتسيير رحلات إلى إسرائيل باستخدام المجال الجوي السعودي، إن الشركة لم تتلق بعد أي اتصال من الجهات المنظمة لقطاع الطيران المدني.

يأتي المسار المزمع بين الهند وإسرائيل نتيجة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي خطابه، قال أوسيشكين، الذي أصبح رئيسا تنفيذيا للعال قبل أسبوعين، إن من المنتظر أن تبدأ رحلات إير إنديا في السادس من مارس آذار، نقلا عن معلومات من سلطة المطارات الإسرائيلية.