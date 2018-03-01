البرلمان العراقي يعتمد قرارا يدعو الحكومة لوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية

البرلمان العراقي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:34 01/03/2018 حدث بتاريخ: 16:39 01/03/2018

أقر مجلس النواب العراقي الخميس قراراً يدعو الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق في اشارة الى التحالف الدولي الذي قدم الاسناد خلال المعارك ضد الجهاديين.

وافاد بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري "بعد ان وجه الشكر لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش (...) مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق".

وبإسناد من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة تمكنت القوات العراقية من طرد تنظيم الدولة الاسلامية من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017، في حين لم يعد التنظيم يسيطر في سوريا على أي مدينة، لكنه يحتفظ في هذا البلد بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقار.

وضم التحالف عندما شكلته الولايات المتحدة في 2014 في عضويته 50 دولة. وبات اليوم يضم 74 دولة اضافة الى منظمات دولية على غرار الانتربول والحلف الاطلسي.

وكانت واشنطن اعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 سحب 400 من عناصر مشاة البحرية (مارينز) من سوريا من الالفي جندي الذين تنشرهم في هذا البلد. وتنشر في العراق خمسة الاف عسكري.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.