الجيش المصري يعلن القضاء على 13 تكفيريا مسلحا في إطار عمليته الشاملة لمكافحة الإرهاب

وحدات من الجيش المصري خلال عملية سيناء 2018

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:00 01/03/2018 حدث بتاريخ: 20:39 02/03/2018

أعلن الجيش المصري صباح اليوم الخميس القضاء على 13 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بمناطق المداهمات ، والقبض على 86 فردا من العناصر الإرهابية "شديدة الخطورة" والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

جاء ذلك في البيان رقم 13 للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن عملية موسعة لمجابهة الإرهاب تحت اسم "سيناء 2018" أطلقتها في 9 شباط/فبراير الماضي لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من العناصر الإرهابية.

وأوضح البيان أن القوات الجوية دمرت 9 أهداف خاصة بالإرهابيين ، فضلا عن "تدمير سيارتين مفخختين كانتا معدتين لاستهداف القوات".

وأضاف البيان أنه تم تدمير 100 وكر ومخبأ مخزن للعناصر الإرهابية ، بالإضافة إلى تفجير 10 عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات.

وأشار البيان إلى أن العمليات أسفرت كذلك عن "استشهاد ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف" خلال العمليات.