سكان: مقتل تسعة في هجمات للتحالف بقيادة السعودية في اليمن
قال سكان لرويترز إن ضربات جوية قتلت تسعة مدنيين وأصابت ما لا يقل عن ستة آخرين يوم الأربعاء في هجومين منفصلين في شمال وغرب اليمن نفذهما التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.
وينفذ التحالف بقيادة السعودية، والذي تدخل في حرب اليمن منذ 2015 في محاولة لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، ضربات جوية من حين لآخر وكثيرا ما يسقط مدنيون جراء ذلك رغم أنه ينكر القيام بذلك عمدا.
ويسيطر المتمردون الحوثيون على أجزاء كثيرة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ أن أبعدوا هادي عن السلطة قبل ثلاثة أعوام. وتقول السعودية وحلفاؤها السنة إن الحوثيين متحالفين مع إيران الشيعية ويمثلون تهديدا للمنطقة.
وقال سكان إن أربعة مدنيين قتلوا في ضربة جوية في ضواحي مدينة صعدة الشمالية المعقل الرئيسي للحوثيين. ولقيت خمس فتيات حتفهن في ضربة جوية أخرى في الحديدة بغرب البلاد.
وقتلت ضربات جوية خمسة مدنيين في شمال البلاد يوم الثلاثاء.