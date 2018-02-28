سكان: مقتل تسعة في هجمات للتحالف بقيادة السعودية في اليمن

صبي ينظر الى غبار يتصاعد من موقع يتعرض لضربات جوية في صعدة باليمن يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:36 28/02/2018 حدث بتاريخ: 20:38 28/02/2018

قال سكان لرويترز إن ضربات جوية قتلت تسعة مدنيين وأصابت ما لا يقل عن ستة آخرين يوم الأربعاء في هجومين منفصلين في شمال وغرب اليمن نفذهما التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.

وينفذ التحالف بقيادة السعودية، والذي تدخل في حرب اليمن منذ 2015 في محاولة لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، ضربات جوية من حين لآخر وكثيرا ما يسقط مدنيون جراء ذلك رغم أنه ينكر القيام بذلك عمدا.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على أجزاء كثيرة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ أن أبعدوا هادي عن السلطة قبل ثلاثة أعوام. وتقول السعودية وحلفاؤها السنة إن الحوثيين متحالفين مع إيران الشيعية ويمثلون تهديدا للمنطقة.

وقال سكان إن أربعة مدنيين قتلوا في ضربة جوية في ضواحي مدينة صعدة الشمالية المعقل الرئيسي للحوثيين. ولقيت خمس فتيات حتفهن في ضربة جوية أخرى في الحديدة بغرب البلاد.

وقتلت ضربات جوية خمسة مدنيين في شمال البلاد يوم الثلاثاء.