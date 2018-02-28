الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وتركيا وإيران بضمان إنهاء القتال بسوريا

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:03 28/02/2018 حدث بتاريخ: 18:04 28/02/2018

بعثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحثهم فيها على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا والسماح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة.

وطالبت موجيريني أيضا الدول الثلاث باعتبار أنها تشرف على محادثات السلام السورية في آستانة ”بتنفيذ وقف إنساني حقيقي لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في عموم سوريا“.

وحثت موجيريني أيضا الدول الثلاث في الرسالة التي تحمل تاريخ 26 فبراير شباط على ”اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان وقف القتال وحماية الشعب السوري وأخيرا وصول المساعدات الإنسانية الطارئة وحدوث عمليات الإجلاء الطبي اللازمة“.