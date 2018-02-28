لافروف: مقاتلو المعارضة يعرقلون وصول المساعدات والإجلاء من الغوطة السورية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:04 28/02/2018 حدث بتاريخ: 13:04 28/02/2018

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن "مقاتلي المعاضة متحصنون" في الغوطة الشرقية بسوريا ويمنعون وصول المساعدات وإجلاء الراغبين في الرحيل رغم إعلان موسكو ممرا إنسانيا.

وأضاف لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن موسكو ستستمر في دعم الجيش السوري إلى أن يقضي تماما على "خطر الإرهاب".

وتابع "ندعو أعضاء ما يسمى بالتحالف الأمريكي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته بما في ذلك مخيم الركبان للاجئين وكامل المنطقة المحيطة بالتنف".