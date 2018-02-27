الفصائل المقاتلة تلتزم باخراج "هيئة تحرير الشام" من الغوطة الشرقية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:21 27/02/2018 حدث بتاريخ: 13:21 27/02/2018

التزمت فصائل مقاتلة الثلاثاء باخراج جهاديين ينتمون ل"جبهة تحرير الشام"، جبهة النصرة سابقا، وعائلاتهم من الغوطة الشرقية وذلك بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي، بحسب بيان مشترك اصدرته الفصائل التي تسيطر على المنطقة المحاصرة بريف دمشق.

واعلن البيان الذي وقعه جيش الاسلام وفيلق الرحمن وحركة احرار الشام "التزامنا التام باخراج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة وكل من ينتمي لهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوما من بدء دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي".