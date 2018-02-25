النائب العام المصري يقرر التحفظ على اموال عبد المنعم ابو الفتوح

عبد المنعم ابو الفتوح

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:41 25/02/2018 حدث بتاريخ: 22:00 25/02/2018

قرر النائب العام المصري نبيل صادق الاحد التحفظ على اموال المرشح الرئاسي الاسلامي السابق عبد المنعم ابو الفتوح مؤكدا انه "ثبت استخدامها في ممارسة انشطة ارهابية"، بحسب بيان لمكتبه.

واكد البيان ان النائب العام اصدر هذا القرار في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة "مع ابو الفتوح واخرين ممن تم ادراجهم على قوائم الارهابيين" رسميا.

وقررت محكمة مصرية الثلاثاء ادراج ابو الفتوح (66 عاما) و15 اخرين على قوائم الارهاب بعد اقل من اسبوع من توقيفه وحبسه احتياطيا فور عودته الى القاهرة من لندن حيث كان اجرى مقابلات مع عدد من وسائل الاعلام انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت نيابة امن الدولة العليا الى ابو الفتوح اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد".

واتهمت وزارة الداخلية المصرية "القيادي الإخواني" ابو الفتوح في بيان بـ"التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار".

وأشارت إلى ان قناة الجزيرة القطرية عرضت مقابلة مع ابو الفتوح تضمنت "بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط".

وجاء توقيف ابو الفتوح قبل نحو شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية آذار/مارس المقبل.

وابو الفتوح بين خمس شخصيات دعت الشهر الفائت الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية متهمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"منع اي منافسة نزيهة".