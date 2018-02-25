الامين العام للامم المتحدة يطالب بتطبيق وقف اطلاق النار في سوريا "بشكل فوري"

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:20 25/02/2018 حدث بتاريخ: 10:20 25/02/2018

رحب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بقرار مجلس الامن الدولي وقف اطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا، وقال انه يجب تنفيذ هذا القرار "بشكل فوري".

وصوت مجلس الامن بالاجماع على قرار دعمته روسيا يطالب "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا"، بينما كانت الطائرات الحربية السورية تقصف الغوطة الشرقية معقل فصائل المعارضة قرب دمشق.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك "يؤكد الأمين العام على توقعاته بأن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري ومستمر، وخاصة لضمان الادخال الفوري والآمن والمستمر دون عرقلة للمساعدات والخدمات الانسانية واجلاء المرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".

وذكّر غوتيريش كل الأطراف "بواجبهم الحتمي" في حماية المدنيين، مضيفا ان "الجهود لمحاربة الارهاب لا تحل مكان هذه الالتزامات".

وجاء التصويت المنتظر منذ وقت طويل على قرار وقف النار في مجلس الأمن في الوقت الذي تخطى فيه عدد القتلى بعد سبعة ايام من القصف الذي استهدف الغوطة الشرقية اكثر من 500 شخص.