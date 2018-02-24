توقيف ثلاثة آخرين من علماء البيئة في ايران

صورة وزعتها عائلة عالم البيئة الايراني الكندي كاووس سيد امامي الذي توفي في السجن في ايران في فبراير 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:41 24/02/2018 حدث بتاريخ: 15:41 24/02/2018

أوقفت السلطات الايرانية ثلاثة آخرين من علماء البيئة ما يرفع عدد الناشطين الموقوفين الى عشرة حسب ما أعلن موقع "تابناك" المقرب من المحافظين في وقت متأخر الجمعة.

وقال تابناك "أوقف ثلاثة علماء بيئة في احدى مدن مقاطعة هرمزغان في جنوب البلاد"، من دون أن يحدّد سبب توقيفهم أو اليوم الذي تمت فيه هذه العملية.

وكان العلماء أعضاء في جمعية حماية البيئة في لوردين المنطقة الواقعة على مقربة من الخليج.

وأوقف في كانون الثاني/يناير ثمانية أعضاء في جمعية حماية الحيوانات البرية، احدى اهم المنظمات الناشطة في حماية البيئة، بتهمة التجسس.

وتوفي أحد الموقوفين، كاووس سيد امامي في السجن قبل حوالى أسبوعين.

وقالت السلطات الايرانية انه انتحر، وهو ما شكّكت به عائلته وأكدت انه سبق أن تلقى تهديدات.

وكان نائب رئيس جمعية حماية البيئة، كاوه مدني اعتقل لفترة وجيزة في شباط/فبراير.