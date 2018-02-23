توقيف لبناني يشتبه بقتله خادمة فيليبينية في الكويت

شقيقة عاملة منزل فيليبينية قضت في الكويت تنتحب لدى وصول نعش شقيقتها الى مطار مانيلا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:36 23/02/2018 حدث بتاريخ: 21:36 23/02/2018

أعلنت الفيليبين الجمعة أن احد المشتبهين الاثنين في جريمة قتل خادمة فيليبينية عثر على جثتها مخبأة في ثلاجة في الكويت مطلع الشهر الجاري، اوقف في لبنان.

وأدى مقتل الخادمة الفيليبينية جوانا ديمافيليس (29 عاما) إلى إعلان الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاسبوع الماضي "حظرا تاما" على عمل الفيليبينيين في الكويت، واعادة مئات من مواطنيه الى بلدهم، ما تسبب في خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وشن دوتيرتي هجوما على الكويت بعد الاعلان عن مقتل ديمافيليس، وقال ان مخدومين عربا كثيرا ما يغتصبون خادماتهم الفيليبينيات ويجبرونهن على العمل 21 ساعة يوميا ويقدمون لهن فضلات الطعام، متعهدا باقرار العدالة لأسرة الخادمة الشابة.

وذكرت وزارة الخارجية الفيليبينية أن الكويت أبلغت مانيلا الخميس ان رجلا لبناني الجنسية يدعى نادر عصام عساف اوقف في لبنان للاشتباه به في قضية مقتل الخادمة ديمافيليس.

وعثر على جثة ديمافيليس، وعليها أثار تعذيب، في ثلاجة في شقة مهجورة تعود للمشتبه به الموقوف وزوجته السورية، التي لا تزال هاربة.

وقال وزير الخارجية الفيليبيني آلان كايتانوفي بيان إن "الرئيس دوتيرتي يعرب عن ارتياحه بعد ان اصبح نادر عصام عساف بايدي السلطات اللبنانية الآن".

وتابع ان "توقيف عساف خطوة أولى مهمة في مطلبنا لتحقيق العدالة لجوانا ونحن نشكر اصدقاءنا في الكويت ولبنان لمساعدتهم".

ويطارد الانتربول عساف وزوجته السورية منذ العثور على جثة ديمافيليس بعد أكثر من عام على إبلاغ اسرتها باختفائها، على ما أفاد بيان الخارجية الفيليبينية.

وتقول السلطات الفيليبينية ان 252 الف فيليبيني يعملون في الكويت غالبيتهم في العمالة المنزلية.

ويعمل نحو عشرة ملايين فيليبيني خارج بلدهم وتمثل الاموال التي يرسلونها الى الفيليبين دعما كبيرا لاقتصادها.

وعمال المنازل في الكويت غير مشمولين بقانون العمل العادي. وتحدثت معلومات منذ فترة طويلة عن تعرض الفيليبينيين الى الاستغلال والعمل الاضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.

وأرسل دوتيرتي مسؤولين فيليبينيين هذا الاسبوع الى الكويت سعيا لمزيد من الحماية لعمالة الدولة الآسيوية. ويزور هذا الوفد أيضا السعودية وقطر للغرض عينه.

وقد أشار إلى أنه يدرس تمديد الحظر ليشمل دولا أخرى لدول اخرى إذا ما وجد ان مواطنيه يتعرضون لانتهاكات فيها.