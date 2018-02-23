الفلسطينيون يعتبرون ان نقل السفارة الاميركية الى القدس في مايو "استفزاز للعرب"

امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:17 23/02/2018 حدث بتاريخ: 21:17 23/02/2018

اعتبرت القيادة الفلسطينية الجمعة ان القرار الاميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة في اسرائيل من تل ابيب الى القدس في ايار/مايو يشكل "استفزازا للعرب" لافتة الى ان ادارة الرئيس دونالد ترامب باتت تشكل عائقا امام السلام.

وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس ان هذا القرار "استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين"، معتبرا ان ادارة ترامب "بهذه الخطوة تكون عزلت نفسها كليا واصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل".