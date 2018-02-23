الفلسطينيون يعتبرون ان نقل السفارة الاميركية الى القدس في مايو "استفزاز للعرب"
اعتبرت القيادة الفلسطينية الجمعة ان القرار الاميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة في اسرائيل من تل ابيب الى القدس في ايار/مايو يشكل "استفزازا للعرب" لافتة الى ان ادارة الرئيس دونالد ترامب باتت تشكل عائقا امام السلام.
وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس ان هذا القرار "استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين"، معتبرا ان ادارة ترامب "بهذه الخطوة تكون عزلت نفسها كليا واصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل".